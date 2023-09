L’ex difensore Lele Adani sottolinea la grande importanza dell’armeno nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Lele Adani ad FcInter1908.it si è focalizzato anche su alcuni singoli che stanno ben figurando nell’Inter. “Chi conosce Thuram può non stupirsi, ma non può non ammettere che non sia mai stato così. C’era che pensava potesse fare un certo tipo di cose, perché è un calciatore eclettico, ma così non lo avevamo mai visto finora. Stiamo vedendo il miglior Thuram perché è in un contesto che lo valorizza, sotto una gestione anche umana importante. Poi trova il miglior Lautaro di sempre al suo fianco”.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

L’ex calciatore poi scomoda paragoni pesanti per Lautaro Martinez: “Si è sempre incastrato bene con chiunque avesse vicino. Fino a un certo punto è stato in appoggio della punta, ora è al centro di tutto e crea condizioni affinché i compagni possano rendere. Merita sempre una menzione particolare: l’eurogol di Thuram, ad esempio, nasce da un’apertura incredibile di Lautaro. Quell’apertura lì la fa Totti. La mette nello spazio, sorprendendo Theo Hernandez perché non immagina Lautaro possa fare quella giocata. Invece la fa, dentro la sua metà campo, innescando Dumfries in maniera incredibile”. Adani poi dice la sua sul sovraffollamento nella zona centrale del centrocampo: “Frattesi può giocare con Barella senza nessun tipo di problema, ma bisogna tener conto di un Mkhitaryan che orienta le scelte. Lo ha fatto anche l’anno scorso: Calhanoglu centrale è di certo una lettura di Inzaghi, ma va lì perché l’armeno è titolare e dà quel tipo di risposte da mezzala. Se non avesse dato garanzie, Inzaghi non avrebbe di certo spostato Calha e avrebbe cercato altre soluzioni. Mkhitaryan è assolutamente indispensabile per questa squadra”.

L’articolo Adani: “Stiamo vedendo il miglior Thuram, la giocata di Lautaro la fa Totti, Mkhitaryan è indispensabile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG