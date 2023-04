Tutti i numeri di Tommaso Augello, terzino sinistro di proprietà della Sampdoria e protagonista in Serie A

Nel calcio la parabola evangelica che proclama come gli ultimi siano beati non è propriamente valida e funzionante, come ben sanno i tifosi della Sampdoria che stanno vivendo l’inferno in terra, sportivamente parlando, in questa stagione. C’è, però, una voce, nella quale un giocatore della Sampdoria è in testa nell’attuale campionato. Un dato che può sorprendere, tenendo conto che i blucerchiati sono il peggior attacco della Serie A con soli 18 gol messi a segno. Il miglior crossatore lo ha disposizione Dejan Stankovic e il suo nome è Tommaso Augello.

Il difensore produce traversoni che vanno a buon fine come nessun altro. Vince per qualche decimale e può darsi che il primato gli venga insidiato da qui alla fine del campionato: peraltro anche nell’ultima gara con la Cremonese, clamorosamente persa dopo essere andati avanti due volte, lui è stato tra i migliori e si è esercitato con profitto in ciò che sa fare meglio.

Sul secondo gradino del podio c’è Filip Kostic. Anche senza l’aiuto dei numeri lo si sarebbe detto, perché l’esterno serbo ne produce tantissimi e per quanto riguarda gli assist vincenti non ha rivali nella sua squadra. Piuttosto c’è da rilevare come anche la Juventus tenendo conto di un apporto così significativo potrebbe anche produrre più gol. Anche se va considerato che la sterilità offensiva è un male di tutta la Serie A, visto che la media di 2 gol a gara, abbastanza comune quando si è una grande, in Italia lo tocca e la supera solo il Napoli.

Terzo è il salernitano Antonio Candreva. Con una battuta si potrebbe dire che qui l’apparato statistico va in tilt, visto l’ultimo gol che ha costretto l’Inter al pari, nato da un reo confesso cross sbagliato. Quarto e quinto ci sono due esterni per i quali va lodata la loro capacità di misura nel piede, visti l’elevato chilometraggio a cui sono costretti sulla fascia tanto l’interista Federico Dimarco che il fiorentino Cristiano Biraghi.

