Stefano Pioli è “pronto” a tornare, ma ai grandi rivali: l’incredibile “tradimento” al Milan di cui si parla nelle ultime ore

Stefano Pioli è “pronto” a tornare, ma ai grandi rivali. L’ultima voce rivela che potrebbe tornare e sedersi una panchina “scottante”.

Il Milan, nelle ultime ore, sembra aver accelerato il casting per il nuovo direttore sportivo, figura fondamentale per avviare al meglio la prossima stagione. Emerge con chiarezza la candidatura di un nome che, a sorpresa, sembra aver scalato tutte le gerarchie in casa rossonera. Il dibattito, però, non si esaurisce alla sola scelta del DS: il toto-allenatore è infatti già in atto. Le discussioni si intensificano, con diversi profili al centro delle attenzioni, mentre il club lavora per prendere decisioni decisive che possano rafforzare la squadra e avviare una nuova era vincente.

Da Conceicao a Pioli, e un “tradimento” da non credere

Conceicao pare ormai avere le ore contate al Milan, e il suo esonero a fine stagione sembra ormai certo. Eppure, non tutti sono di questo avviso. Carlo Pellegatti ha svelato un retroscena che potrebbe cambiare tutto in ottica futura, alimentando nuovi scenari. Molti tifosi, negli ultimi giorni, hanno addirittura sperato nel ritorno di Pioli, l’uomo dello scudetto del 2022. Da quanto trapela, però, l’ex tecnico rossonero potrebbe sì tornare in Serie A, ma non al Milan. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per capire quale sarà davvero la direzione del club.

Il “tradimento” di Pioli al Milan

Cristiano Giuntoli avrebbe già avviato una vera e propria caccia al nuovo allenatore della Juventus. Tra i nomi più gettonati ci sono Gian Piero Gasperini, che dovrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione, e Antonio Conte, attualmente al Napoli, due allenatori con esperienze significative e successi alle spalle. Secondo i ben informati, entrambi sono in cima alla lista del Club. Ma non sono gli unici. Tra i candidati, si fa strada anche un altro nome sorprendente: Stefano Pioli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, potrebbe concludere anzitempo la sua avventura in Arabia Saudita, e chi gli è vicino sostiene che sia desideroso di tornare in Italia. Con l’offerta giusta, magari proprio dalla Juventus, lo scenario potrebbe concretizzarsi, regalando una sorpresa inaspettata per il futuro della panchina bianconera.

