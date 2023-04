L’ex allenatore dell’Inter Primavera, Stefano Vecchi, ha raggiunto un grandissimo traguardo con la Feralpisalò portandola in Serie B

La Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi raggiunge la matematica promozione in Serie B, vincendo con tre giornate d’anticipo il girone A della Serie C. Il tecnico ha avuto un lungo passato all’Inter, guidando la Primavera dal 2014 al 2018 (e facendo da traghettatore in prima squadra dopo gli esoneri di De Boer e Pioli).

Questo il post su Instagram dell’allenatore, che scrive: «Siamo stati #Capacidi scrivere la storia, una storica promozione che ha radici profonde. Una società forte , uno staff unito e competente ,un gruppo che nelle difficoltà ha lavorato duramente mettendo a disposizione degli altri tutta la determinazione e le proprie capacità per arrivare primi al traguardo. Conquistare la Serie B in questa piazza ha un sapore speciale. Mi avete portato in alto e lanciato in cielo e sarò sempre grato a voi ragazzi, a questo gruppo che ha scritto una pagina che nessuno mai cancellerà».

L’articolo Stefano Vecchi e la sua Feralpisalò promossi in Serie B: il post del tecnico proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG