Autore del gol vittoria nella finale della Coppa dei Campioni del ’65 tra Benfica ed Inter, Jair ha parlato della sfida di stasera

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jair, uno dei grandi protagonisti della Grande Inter, ha parlato così del match di stasera tra Benfica ed Inter.

LE PAROLE DI JAIR-: «Quel Benfica era fortissimo, ma non aveva solo Eusebio: c’era un campione come Simões o lo stesso Costa Pereira era un portierone, nonostante l’errore di quella sera. Anche se posso vederla meno, per ragioni di salute e distanza, seguo sempre l’Inter. Questa poi è la “mia” partita: non voglio perderla per nulla al mondo. Le punte di Inzaghi sono crisi? Non hanno dimenticato, tranquilli: stanno conservando i gol per quando conta».

L’articolo Jair: «Benfica-Inter la mia partita. Le punte di Inzaghi segneranno quando conta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG