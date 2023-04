Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di stasera tra Benfica ed Inter

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali UEFA, Javier Zanetti ha parlato così in vista del match di stasera tra Benfica ed Inter, valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

LE PAROLE DI ZANETTI-: «Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, il Benfica sta facendo molto bene in questa competizione, è un avversario sempre da rispettare. Ha giocatori di qualità come Otamendi, un leader della difesa che conosco bene perché argentino. Il Benfica ha una mentalità vincente, lo sta dimostrando anche in campionato; sicuramente sarà molto complicata. Da parte nostra, speriamo di arrivare il più in alto possibile, sappiamo che non è semplice perché la Champions è una competizione in cui contano i dettagli. Però cercheremo di fare il meglio per arrivare fino in fondo».

L’articolo Zanetti: «Benfica ha mentalità vincente, sarà complicata. Conteranno i dettagli» proviene da Inter News 24.

