Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua in vista del match di stasera tra il Benfica di Schmidt e l’Inter di Inzaghi

Intervenuto sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha detto la sua sul match di stasera tra Benfica ed Inter. Le due squadre si giocheranno l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

LE PAROLE DI CONDÒ-: «Attorno all’Inter s’è ormai creata la narrazione dell’adrenalina da “dentro o fuori” come unico propellente, e in effetti il gruppo di Inzaghi ricorda quei plotoni condannati a guardare sempre avanti, perché dando fuoco ai ponti attraversati si sono vietati ogni ritirata. L’Inter di campionato è quinta e tende al peggio (4 punti nelle ultime 6 gare), l’Inter di Champions si è lasciata dietro il Barcellona e il Porto. Non c’è coerenza, e giunti ad aprile è inutile cercarla: si procede in rotta di collisione col Benfica, prodigio che dopo aver incassato follie in estate con Nuñez e in gennaio con Fernandez propone al mercato — suo sbocco tradizionale — il centravanti Gonçalo Ramos (21 anni, 25 gol, un caterpillar che al Mondiale ha tolto il posto a Ronaldo). Che il Benfica giochi meglio dell’Inter è un’ovvietà, ma stasera ha mezza difesa fuori e la sua vita non finisce con la Champions. Chissà se la cosa lo avvantaggia».

