Lo storico vice di Antonio Conte Cristian Stellini ha lodato quanto fatto dai nerazzurri in finale di Champions League.

Cristian Stellini ha detto la sua su Manchester City-Inter a TMW: “Siamo stati l’ultima squadra in Premier a battere il City prima della finale di Champions. In realtà abbiamo affrontato il City in un momento in cui non era la massimo della condizione, avevano avuto molti al Mondiale e dovevano ancora tornare al meglio”.

Antonio Conte

“Siamo stati molto bravi però a difenderci e a ripartire. Io ero convinto che l’Inter avrebbe fatto una bella finale, ma quando hai un’occasione devi sfruttarla. Mi ha colpito il fatto che Guardiola ha aggiunto alcuni accorgimenti tattici nella fase di possesso per limitare l’Inter e colpirla. La mossa non ha funzionato perché è stata brava l’Inter a rispondere e a imbrigliare il gioco di Guardiola. Il City è stato bravo a colpire nell’unica vera opportunità avuta, mentre l’Inter non è stata fortunata nel segnare“.

L’articolo Stellini: “L’Inter è stata brava ad imbrigliare Guardiola ma le occasioni vanno sfruttate” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG