L’ex difensore con un passato anche alla Juve e avvocato, Guglielmo Stendardo, ha commentato così la decisione del CONI.

STENDARDO – «Il Collegio di Garanzia del CONI annulla e rinvia ogni decisione alla Corte Federale d’ Appello. Non voglio entrare nel merito delle valutazioni, ne alimentare il dibattito tra chi ritiene che la sentenza sia stata favorevole o invece comunque negativa alle ragioni della società bianconera, quello che stride e preoccupa sono l’incertezza e la precarietà che tutto questo comporta. Il calcio italiano non fa una bella figura proprio nel giorno in cui possiamo celebrare a livello sportivo la presenza di 5 nostre squadre nelle semifinali delle Coppe Europee».

