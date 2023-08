L’ex calciatore bianconero Massimo Storgato ha detto la sua in merito al possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus

Intervistato sulle frequenze di Radio Bianconera, Massimo Storgato si esprime così sul possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus, reso possibile grazie allo scambio con Vlahovic al Chelsea:

LE PAROLE- «L’affare Vlahovic-Lukaku? È chiaro che si tratta di una scelta figlia della mancata partecipazione alle coppe e dalla necessità di risanare le casse. Tecnicamente il belga può comunque far bene sotto la guida di Allegri perchè a differenza dell’attuale attaccante bianconero rappresenta una certezza, sia per quanto riguarda la produzione di reti che per come potrebbe integrarsi nel reparto»

