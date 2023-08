Michele Criscitiello si è espresso sul campionato alle porte e sulla lotta allo scudetto, nella quale vede la Juventus come una papabile vincitrice

Nell’editoriale per Sportitalia.com, Michele Criscitiello pone l’accento sulla stagione ormai alle porte, analizzando tutte le squadre in lizza per conquistare il titolo.

La Juventus, a detta del giornalista, sarebbe una delle candidate più forti ad aggiudicarsi il campionato:

LE PAROLE- «La Juventus, sulla carta, è quella messa peggio ma a mio avviso è una delle candidate forti alla vittoria dello scudetto. Adesso sistemerà l’organico. Giuntoli se trova la giusta intesa con Allegri sarà un’arma in più e giocare solo una volta a settimana fa una grande differenza. Chi sostiene che la Juve non sia da scudetto commette un grave errore»

