Andrea Stramaccioni, tecnico ed opinionista, ha commentato l’imminente sfida del Milan in Champions League col Newcastle

A DAZN, Andrea Stramaccioni ha dichiarato:

«Dopo le sconfitte pesanti vorresti giocare la mattina seguente. In questo caso la Champions è il teatro ideale, ma attenzione che il Newcastle nonostante una partenza in salita in Premier è una squadra importante che ha investito tanto, ha una precisa idea di gioco. Arriva un avversario da prendere con le molle ma allo stesso tempo è lo scenario ideale per ribaltare dei giudizi. Questo è purtroppo il nostro campionato: non è da esaltarsi prima e né da buttarsi giù ora. Poi purtroppo esistono i risultati e quello del derby è un risultato pesante. Il Milan deve continuare quello che di buono sta facendo».

