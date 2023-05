L’allenatore Andrea Stramaccioni indica come secondo lui i nerazzurri potrebbero creare problemi al club inglese.

Andrea Stramaccioni all’ANSA ha anticipato alcuni temi tattici della finale di Champions League. “Il City oggi è la miglior squadra al mondo per qualità e organizzazione. Ma una finale è una finale, e i gap si assottigliano. Io ci credo, e ci credo tanto“.

Josep Guardiola

“Il City e Guardiola non dico che soffrono ma sono ‘infastiditi’ dagli schieramenti a tre difensori, come è evidente che, dal momento in cui è cominciata la risalita che ha portato al sorpasso sull’Arsenal, abbiano perso solo due volte e proprio contro due squadre che giocano a 3, Tottenham e Brentford. In più, andatevi a rivedere lo schieramento del Chelsea nella finale del 2021…“.

