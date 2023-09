L’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni esprime il suo parere sul derby della Madonnina di sabato prossimo.

Andrea Stramaccioni ha parlato di derby al sito della Gazzetta dello Sport. “L’Inter è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Quello che si è creato rimane, a parte la mia professione sono una persona semplice e do importanza a questi fattori. È un gran bel derby, il risultato è aperto e speriamo che nessuna delle due perda protagonisti. È un bel derby in un bel campionato, che penso sarà affascinante e avvincente anche in un mercato che senza colpi e senza i milioni ha regalato fascino ed equilibrio“.

Tifosi Inter

“Se il Milan ha ridotto il gap dall’Inter? Sì, ha tanto entusiasmo e gioca un calcio propositivo. Mi ha sorpreso, ho fatto i complimenti a Pioli per la qualità del gioco con tanti giocatori nuovi in poco tempo. Non è banale, Pioli sta offrendo una novità tecnico-tattica con lo smarcamento dal basso, è veramente un bel Milan che appassiona il campionato. L’Inter ha più certezze ed esce consolidata dalla finale di Champions purtroppo persa, che ha però dato consapevolezza e maturità. Poi c’è il campo, il calcio giocato, il derby di sabato che darà il suo responso“.

