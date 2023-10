Il tecnico Andrea Stramaccioni si è espresso a DAZN sulla figura di Romelu Lukaku, spezzando una lancia a favore del belga

Le parole di Stramaccioni a DAZN sull’ex Inter Lukaku:

«Lukaku è un grande professionista, abituato a grandi sfide in campo internazionale. Indossa la fascia di capitano col Belgio non per caso».

