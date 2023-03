Le dichiarazioni dell’ex allenatore e del centrocampista della Juventus Rabiot dopo la sconfitta contro la Roma.

Andrea Stramaccioni ha parlato a DAZN dopo la partita Roma contro Juventus. Ha detto che la vittoria della Roma è stata favorita dalla mossa di Mourinho, che ha schierato un centrocampo folto che ha impedito alla Juventus di impostare il gioco come voleva. La Juventus è stata molto sfortunata e, se si guardano le occasioni create, meritava almeno il pareggio. Tuttavia, le statistiche difensive della Roma all’Olimpico sono impressionanti e non casuali. Stramaccioni ha anche commentato le parole di Allegri sulla difesa di Vlahovic, dicendo che probabilmente rientra nel piano comunicativo del tecnico per tenere il morale alto della squadra.

Adrien Rabiot ha invece parlato ai microfoni di Dazn e ha detto che per lui è importante giocare ad alto livello nelle migliori competizioni, tra cui la Champions League. Tuttavia, ha anche sottolineato che la squadra può ancora qualificarsi attraverso l’Europa League o il campionato e che sarà un punto importante per il suo futuro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG