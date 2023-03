L’analisi della Gazzetta dello Sport sui possibili movimenti dell’Inter in vista della prossima stagione, con Lukaku e Correa incerti.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo che fa il punto sulla situazione dell’attacco dell’Inter, partendo dal rinnovo di Edin Dzeko. Attualmente la trattativa è ferma e il club sta guardando intorno, con Gianluca Scamacca in cima alla lista dei possibili sostituti. La situazione degli altri attaccanti nella rosa di Simone Inzaghi è al centro dell’attenzione del mercato: al momento solo Lautaro Martinez sembra essere sicuro di restare nell’Inter.

Romelu Lukaku sta cercando di convincere il club a rinnovare il prestito dal Chelsea, ma sembra probabile che tornerà a Londra in estate. Anche Joaquin Correa è incerto, poiché non ha dimostrato la necessaria continuità di rendimento per giocare in un top club. La Gazzetta suggerisce che Scamacca potrebbe essere una buona scelta per la rivoluzione dell’Inter, in quanto giovane, italiano e motivato a riscattarsi.

