L’Inter sta valutando l’esterno destro svedese Emil Holm, che sta avendo una buona stagione al suo primo anno in Serie A con lo Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe molto interessata al giovane classe 2000, che ha già attirato l’attenzione di Riccardo Pecini, lo scout della Sampdoria che ha scoperto talenti come Icardi, Schick, Skriniar e Torreira. Holm, che corre molto ma non disdegna di tuffarsi in porta, sembra essere molto apprezzato da Pecini, che ora è il direttore generale dello Spezia e continua a seguirlo da vicino.

Holm, che ha radici profonde a Göteborg, non dovrebbe scendere in campo contro i nerazzurri a causa di un infortunio alla pubalgia, ma potrebbe comunque essere una delle prossime mosse del mercato dell’Inter. Marotta, il direttore sportivo dell’Inter, potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di Holm per rinforzare la squadra e puntare al successo in campionato. Tuttavia, al momento non c’è ancora alcun accordo ufficiale e tutto resta in attesa delle decisioni della società nerazzurra.

