Secondo Padovan, il giocatore dell’Inter potrebbe essere ceduto a fine stagione dopo aver perso la titolarità e il rapporto con la squadra.

Nel suo editoriale per calciomercato.com, Giancarlo Padovan parla di una possibile operazione di mercato che l’Inter potrebbe effettuare in estate. Secondo l’autore, sembra che non ci sia più un legame forte tra Marcelo Brozovic e la squadra milanese. L’infortunio del giocatore ha causato una perdita di terreno per lui e, al tempo stesso, ha favorito la crescita di Calhanoglu, che oggi viene preferito da Simone Inzaghi al posto del croato nel ruolo di play.

Padovan afferma che Brozovic ha perso la titolarità, la squadra e forse anche il rapporto con i compagni. Tuttavia, l’autore riconosce che Brozovic è un buon giocatore che, sotto la guida di Spalletti, ha trovato la consacrazione e si è dimostrato insostituibile fino all’avvento di Inzaghi. Padovan, infatti, preferisce il croato a Calhanoglu, ma ammette che si tratta di una questione di opinione.

Secondo Padovan, il caso esploserà quando Brozovic, tornato in forma, reclamerà il suo posto in squadra, ma sembra che le scelte del tecnico siano già state fatte. A fine stagione, l’Inter cederà il giocatore. Padovan conclude dicendo che non si tratta della fine del mondo, ma che probabilmente anche Asllani vedrà un po’ di luce dopo questa operazione di mercato.

