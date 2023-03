Il club Milan vuole trattenerlo, ma il Real Madrid potrebbe fare valere il controriscatto a cifre elevate.

Nella casa del Milan si sta discutendo molto del rinnovo di Rafael Leao, ma c’è anche un’altra questione che diventerà prioritaria nei prossimi mesi, ovvero il futuro di Brahim Diaz. Il giocatore spagnolo è attualmente in prestito al Milan fino al 30 giugno con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, mentre il Real Madrid ha la possibilità di controriscattarlo a 27 milioni. La volontà del Milan sarebbe quella di trattenerlo, ma non a queste cifre. Pertanto, nei prossimi mesi si terrà una nuova trattativa tra i due club per raggiungere un nuovo accordo.

Il Milan punta a fare di Brahim Diaz un giocatore a titolo definitivo, poiché nell’ultimo periodo ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per vestire la maglia rossonera. Nonostante sia partito dietro a Charles De Ketelaere nelle gerarchie di Stefano Pioli ad inizio stagione, il giocatore spagnolo si è guadagnato il posto di trequartista titolare del Milan grazie a diverse ottime prestazioni e anche a qualche gol. Tuttavia, Brahim deve migliorare la sua capacità realizzativa perché, nonostante le occasioni che ha, segna ancora troppo poco.

Se Brahim continuerà così, il Milan cercherà di trattenerlo anche oltre la scadenza del prestito. Tuttavia, sarà importante capire le intenzioni del Real Madrid, che in estate perderà alcuni giocatori come Asensio e potrebbe decidere di sostituirli con calciatori già suoi, come proprio Diaz. Inoltre, la volontà del giocatore sarà determinante, poiché non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Milanello, dove è diventato un punto fermo della squadra di Pioli. Brahim dovrà decidere se vuole continuare a essere un protagonista al Milan o tornare a Madrid per fare soprattutto da riserva.

