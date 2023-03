Nonostante il giocatore abbia giocato poco negli ultimi tempi, il Milan è interessato ad acquistarlo a titolo definitivo dal Wolfsburg.

La Gazzetta dello Sport, uno dei principali quotidiani sportivi italiani, riporta in prima pagina oggi la notizia che il club calcistico milanese sta valutando seriamente l’acquisto definitivo del giocatore Vranckx dal Wolfsburg. Nonostante il giovane calciatore abbia giocato poco negli ultimi tempi, il Milan sarebbe interessato ad acquistarlo per la prossima estate, pagando il prezzo stabilito di 12 milioni di euro oppure trattando un nuovo prezzo con il club tedesco. Secondo la stessa fonte, il giocatore avrebbe dimostrato di essere migliorato molto in allenamento, aumentando il suo livello di gioco e diventando più intenso e presente in campo rispetto all’inizio della stagione.

In un’altra intervista rilasciata alla radio TMW, l’ex portiere Simone Braglia ha invece espresso il suo parere sulle qualità di Mike Maignan, il portiere del Milan attuale. Pur riconoscendo che Maignan è un giocatore forte, Braglia ha sottolineato che ci sono stati altri portieri altrettanto forti nella storia del club rossonero, come Vecchi e Cudicini, ciascuno con il proprio contributo alla storia del Milan.

