Si prevede che ci sarà una mini-rivoluzione all’Inter nella prossima estate, poiché ci sono alcuni giocatori che saranno in scadenza di contratto o considerati esuberi. Milan Skriniar lascerà Milano alla fine del suo contratto, così come Roberto Gagliardini e Dalbert. Inoltre, secondo Il Giorno, anche Joaquin Correa dovrebbe lasciare l’Inter dopo due anni di permanenza.

La decisione di trattenere Correa la scorsa estate ha avuto un effetto negativo sull’economia della squadra, soprattutto considerando che c’era la possibilità di portare a Milano Dybala, anche se per ragioni di bilancio sarebbe stato necessario rinunciare al ritorno di “Big Rom”. Il “Tucu” (che ultimamente si è più notato per le notizie di gossip), che presto tornerà tra i convocati in Portogallo, dovrebbe quindi concludere la sua esperienza con la maglia nerazzurra alla fine della stagione.

