Il club Milan sta pianificando il futuro e monitorando il difensore Kiliann Sildillia e l’ala destra Ritsu Doan.

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha riportato che il Milan sta monitorando due giocatori della squadra tedesca del Friburgo in vista del mercato estivo: il difensore Kiliann Sildillia e l’ala destra Ritsu Doan. Gli osservatori del club rossonero hanno preso nota dei loro progressi durante la partita Juventus-Friburgo, a cui hanno assistito di persona.

Sildillia, un difensore francese classe 2002, è stato descritto come un giocatore versatile che può giocare sia come terzino destro che come centrale in una difesa a tre, simile a Pierre Kalulu. Cresciuto nel Mets e arrivato al Friburgo nel 2020, ha un contratto che scade nel 2024. Potrebbe essere un’aggiunta preziosa alla squadra di Stefano Pioli, specialmente se il Milan continuerà a giocare con una retroguardia a tre anche nella prossima stagione.

Doan, invece, è un’ala destra giapponese nata nel 1998 con un piede mancino. Ha attirato l’attenzione durante l’ultimo Mondiale, segnando due gol contro Germania e Spagna. La scorsa estate è stato acquistato dal Friburgo per 8,5 milioni di euro dal PSV Eindhoven. È entrato in campo al 59esimo minuto durante la partita osservata dall’osservatore del Milan.

Mentre la squadra si concentra sull’attuale stagione, il club sta già pianificando il futuro e cercando potenziali rinforzi per il mercato estivo.

