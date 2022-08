Parla Paolo Stringara a TMW News, ecco le parole sul Milan e sulla Serie A in generale dopo la prima giornata di campionato.

Queste le parole di Paolo Stringara a TMW News sul Milan ma non solo: “Non vedo una squadra più avanti delle altre, il Milan è divertente, la Juve è la stessa di sempre, come gioco non impone la sua forza, subisce come è accaduto col Sassuolo inizialmente però ha i campioni. E’ impostata così, non ci si possono aspettare partite straordinarie dalla Juve ma è concreta. La Roma farà bene ma le manca qualcosa dietro. Dalla cintola in su è fortissima. Il Napoli subisce dietro ma davanti col georgiano è devastante. Inter, Milan, Juve e Roma hanno qualcosa in più del Napoli che però potrebbe essere una sorpresa.“

sede Milan

Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport parla così: “Conosco poco il belga. Ma se hanno puntato forte sin dal primo momento su di lui, vuol dire che sono convinti possa diventare il nuovo Kakà. I rossoneri li metto comunque alla pari con l’Inter.“

