Sturaro ancora senza squadra: l’ex Juve in campo con la Sanremese in attesa di una chiamata. Tutti i dettagli

Dopo l’addio al Genoa, Stefano Sturaro si allena con la Sanremese in attesa di una chiamata.

L’ex centrocampista della Juveè sceso in campo con la squadra che milita in Serie D in amichevole. È però alla ricerca di una nuova sistemazione in Serie A, o almeno in Serie B.

