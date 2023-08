Udinese Juve, Sottil è già pronto per la sfida alla squadra di Allegri della prima giornata di campionato: a cosa pensa

Come riporta Il Messaggero Veneto, anche nel test vinto contro l’Al Rayyan con il risultato di 2-1 Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha studiato una nuova mossa in vista dell’esordio contro la Juventus in Serie A del 20 agosto.

La novità è quella del doppio regista, con Lovric e Zarraga (sostituto del partente Samardzic) che dall’iniziale 3-5-1-1 si getterebbero in avanti ai lati di Thauvin per attaccare l’area di rigore con più uomini, dando così maggior aiuto all’unico centravanti Beto.

