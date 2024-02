Sturaro dopo la clamorosa espulsione all’esordio col Catania: «Chiedo scusa, ma l’arbitro…». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Sturaro ha bagnato con un’espulsione clamorosa il suo esordio con la maglia del Catania in Serie C. L’ex centrocampista della Juve, dopo la partita, ha chiesto scusa per quanto successo. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttocalciocatania.com.

STURARO – «L’arbitro ha adottato questo metro di giudizio, ma allora forse poteva espellere anche per un fallo su Di Carmine. Chiedo scusa ai compagni, al mister, alla società e ai tifosi perché ci tenevo e ho pagato l’eccessiva foga agonistica e l’inesperienza in C. Mi servirà da lezione, mi ha fatto piacere vedere i compagni lottare e provarci fino alla fine, anche in dieci».

The post Sturaro dopo la clamorosa espulsione: «Chiedo scusa, ma l’arbitro…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG