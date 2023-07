Il cordoglio del Real Madrid vista la scomparsa dell’ex giocatore dell’Inter Luisito Suarez. Ecco il comunicato ufficiale

Tramite un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha dichiarato il suo cordoglio dopo la scomparsa dell’ex giocatore dell’Inter Luisito Suarez.

LE PAROLE – «Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte di Luis Suárez, una delle più grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale, e il primo e unico giocatore spagnolo a vincere un pallone d’oro, nel 1960. Il Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi ex compagni di squadra, ai suoi cari e a tutti i suoi club. Luis Suárez ha giocato per il Deportivo de La Coruña, per l’FC Barcelona, ​​​​per l’Inter e per l’UC Sampdoria. Con il Barcellona ha vinto 2 campionati, 2 coppe delle Fiere e 2 coppe di Spagna. Con l’Inter ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 3 Scudetti. Ha collezionato 32 presenze con la squadra spagnola e ha vinto l’Europeo nel 1964».

L’articolo Suarez, il ricordo del Real Madrid: «Oggi abbiamo perso una leggenda» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG