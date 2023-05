Le parole di Pierpaolo Bisoli, tecnico del SudTirol, dopo la vittoria dei tirolesi nell’andata del secondo turno dei playoff di Serie B

Pierpaolo Bisoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sudtirol nell’andata del secondo turno dei playoff di Serie B contro il Bari. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo fatto una buona partita, sul piano del palleggio e della voglia di fare gol. Il Bari è una grande squadra, ma abbiamo vinto meritatamente. Andiamo la per portare a casa la qualificazione, ma meglio di questo non sappiamo fare. Che Sudtirol vedremo a Bari? Quello di oggi con quello che ha battuto la Reggina. Sarà dura farlo di fronte ai 55mila spettatori del San Nicola, ma credo che questa società sia un grande spot per il calcio perché con le idee siamo arrivati fino a qua. Questo è un gruppo che non smetterò mai di ringraziare. Anche stamani abbiamo lavorato sotto il sole per provare delle situazioni e sono stati bravi. Auguro a tutti i miei colleghi di trovare un gruppo così: dedito al lavoro perché solo col talento a volte non si vince. Un voto per la finale? Ci penso stanotte, ve lo dirò venerdì».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG