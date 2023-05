L’attaccante belga ha 2 obiettivi: cercare di convincere il tecnico a schierarlo titolare il 10 giugno ed ottenere la permanenza a Milano.

Romelu Lukaku è tornato, i numeri non mentono: dal 23 aprile ha realizzato 7 goal e 3 assist in 6 partite, su 16 reti realizzate da tutta la squadra, lui ha inciso attivamente in 10. Lo evidenzia Tuttosport che fa notare anche che nel 2023 ha segnato 12 goal contro i 5 di Dzeko che però sono stati tutti pesantissimi.

Edin Dzeko

Il ballottaggio è aperto come non mai, Inzaghi deciderà solo a poche ore dalla finale ma la sensazione è che il bosniaco sia leggerissimamente ancora in vantaggio. Poi a metà giugno il belga sarà a Londra per la sua seconda missione, far capire al Chelsea ed a Pochettino che non ha intenzione di restare in Premier League.

L’articolo Numeri straordinari nell’ultimo mese per Lukaku, Inzaghi riflette proviene da Notizie Inter.

