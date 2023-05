L’ex juventino Claudio Marchisio ha detto la sua sulla finale tra Inter e Manchester City, suggerendo la titolarità di Lukaku

Intervenuto a Domenica Sportiva, l’ex bianconero Claudio Marchisio si rivolge all’Inter, dando ai nerazzurri alcuni consigli in vista della finale di Champions League col Manchester City:

LE PAROLE- «In una partita come quella contro il Manchester City, dove loro saranno nella tua metà campo, serve un giocatore come lui. Simone Inzaghi non poteva sperare niente di meglio di un Lukaku in questa condizione»

L’articolo Marchisio: «Inter, col City serve Lukaku titolare, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG