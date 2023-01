A Riad si è giocata la 35ª edizione della Supercoppa Italiana: albo d’oro e chi l’ha vinta più volte

Il Derby della Madonnina Milan-Inter ha deciso la 35ª edizione della Supercoppa Italiana, che, come accaduto in altre 10 edizioni si è disputata al di fuori dei confini Nazionali. La stracittadina milanese, vinta dall’Inter, si è giocata infatti per la prima volta in Arabia Saudita, a Riad, nello Stadio internazionale Re Fahd. Ma quali squadre hanno vinto più volte il trofeo? Supercoppa italiana, l’albo d’oro del torneo.

QUANDO NASCE

La nascita della Supercoppa italiana è relativamente recente ed avviene esattamente nel 1988. L’idea venne al giornalista Enzo D’Orsi, che in una cena fra tifosi della Sampdoria, fresca vincitrice della Coppa Italia, propose al presidente blucerchiato, Paolo Mantovani, di organizzare una sfida per l’assegnazione di un nuovo trofeo, da disputarsi fra la vincitrice dello Scudetto e, appunto, la vincitrice della Coppa Italia, sul modello dell’allora Charity Shield inglese.

La proposta venne sottoposta all’attenzione del presidente della FIGC dell’epoca, Luciano Nizzola, che la approvò. Il primo trofeo, tuttavia, non si disputò nel 1988, ma nel giugno 1989, per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi calcistiche di Seul.

Supercoppa italiana, ecco l’albo d’oro del trofeo.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA

EDIZIONE VINCITRICE FINALISTA RISULTATO SEDE SPETTATORI 1988 Milan (1) Sampdoria 3-1 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 19412 1989 Inter (1) Sampdoria 2-0 Milan (Stadio Giuseppe Meazza) 7221 1990 Napoli (1) Juventus 5-1 Napoli (Stadio San Paolo) 62404 1991 Sampdoria (1) Roma 1-0 Genova (Stadio Luigi Ferraris) 21120 1992 Milan (2) Parma 2-1 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 30102 1993 Milan (3) Torino 1-0 Washington (Robert F. Kennedy Memorial Stadium) 25268 1994 Milan (4) Sampdoria 4-3 dcr Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 26767 1995 Juventus (1) Parma 1-0 Torino (Stadio delle Alpi) 5289 1996 Fiorentina (1) Milan 2-1 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 29582 1997 Juventus (2) Vicenza 3-0 Torino (Stadio delle Alpi) 16157 1998 Lazio (1) Juventus 2-1 Torino (Stadio delle Alpi) 16500 1999 Parma (1) Milan 2-1 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 25001 2000 Lazio (2) Inter 4-3 Roma (Stadio Olimpico) 61446 2001 Roma (1) Fiorentina 3-0 Roma (Stadio Olimpico) 61050 2002 Juventus (3) Parma 2-1 Tripoli (Stadio 11 giugno) 40000 2003 Juventus (4) Milan 6-4 dcr East Rutherford, New Jersey (Giants Stadium) 54128 2004 Milan (5) Lazio 3-0 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 33274 2005 Inter (2) Juventus 1-0 dts Torino (Stadio delle Alpi) 35246 2006 Inter (3) Roma 4-3 dts Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 45528 2007 Roma (2) Inter 1-0 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 34898 2008 Inter (4) Roma 8-7 dcr Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 43400 2009 Lazio (3) Inter 2-1 Pechino (Stadio Nazionale) 68961 2010 Inter (5) Roma 3-1 Milano (Stadio Giuseppe Meazza) 65860 2011 Milan (6) Inter 2-1 Pechino (Stadio Nazionale) 66161 2012 Juventus (5) Napoli 4-2 dts Pechino (Stadio Nazionale) 75000 2013 Juventus (6) Lazio 4-0 Roma (Stadio Olimpico) 57000 2014 Napoli (2) Juventus 8-7 dcr Doha (Stadio Jassin Bin Hamad) 14000 2015 Juventus (7) Lazio 2-0 Shanghai (Stadio di Shanghai) 20000 2016 Milan (7) Juventus 5-4 dcr Doha (Stadio Jassim bin Hamad) 11356 2017 Lazio (4) Juventus 3-2 Roma (Stadio Olimpico) 52000 2018 Juventus (8) Milan 1-0 Gedda (Stadio Città dello sport Re Abd Allah) 61235 2019 Lazio (5) Juventus 3-1 Riad (Riad, Stadio dell’Università Re Sa’ud) 23361 2020 Juventus (9) Napoli 2-0 Reggio Emilia (Mapei Stadium – Città del Tricolore) – 2021 Inter (6) Juventus 2-1 dts Milano, Stadio Giuseppe Meazza 29696 2022 Inter (7) Milan 3-0 Riad (Stadio internazionale Re Fahd 51357

CHI L’HA VINTA PIÙ VOLTE?

La squadra che ha vinto più volte la Supercoppa italiana è la Juventus, che ha sollevato il trofeo per ben 9 volte, seguita dall’Inter e dal Milan, che inseguono i bianconeri a quota 7. Questo è il quadro complessivo delle squadre vincitrici:

9 VITTORIE: Juventus (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020) – 17 partecipazioni;

Juventus (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020) – 17 partecipazioni; 7 VITTORIE: Milan (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016) – 12 partecipazioni; Inter (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022) – 11 partecipazioni;

Milan (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016) – 12 partecipazioni; Inter (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022) – 11 partecipazioni; 5 VITTORIE: Lazio (1998, 2000, 2009, 2017, 2019) – 8 partecipazioni;

Lazio (1998, 2000, 2009, 2017, 2019) – 8 partecipazioni; 2 VITORIE: Roma (2001, 2007) – 6 partecipazioni; Napoli (1990, 2014) – 4 partecipazioni;

Roma (2001, 2007) – 6 partecipazioni; Napoli (1990, 2014) – 4 partecipazioni; 1 VITTORIA: Sampdoria (1991) – 4 partecipazioni; Parma (1999) – 4 partecipazioni; Fiorentina (1996) – 2 partecipazioni;

Sampdoria (1991) – 4 partecipazioni; Parma (1999) – 4 partecipazioni; Fiorentina (1996) – 2 partecipazioni; 0 VITTORIE: Torino – 1 partecipazione; Vicenza – 1 partecipazione.

