Superlega Juve, dalla Spagna: rinuncia al progetto anche a causa delle minacce della UEFA! Tutti i dettagli

Arrivano ulteriori indiscrezioni in merito alla decisione della Juve di rinunciare alla Superlega. Come riferito da AS, nella lettera inviata a Real Madrid e Barcellona, Scanavino ha spiegato che la UEFA ha minacciato il club di escluderlo per cinque anni dalle competizioni europee.

La Juventus potrebbe comunicare nelle prossime ore la rinuncia al progetto ancora sostenuto da Real Madrid e Barcellona.

