Superlega Milan, il progetto va avanti: ecco come verranno scelte le 64 squadre. Le NOVITA’ e le dichiarazioni di Bernd Reichart

Bernd Reichart è tornato a parlare della Superlega, competizione a cui potrebbe partecipare anche il Milan. Ecco le parole riportate da Calcio e Finanza del CEO di A22 Sports:

PAROLE – «Proporremo ai club di concordare un indice trasparente e oggettivo basato esclusivamente su parametri di prestazione. Quali sono le 64 squadre che compongono la classifica dei migliori club d’Europa in base al loro rendimento nazionale ed europeo? E poi li assegneremmo a questi tre campionati prima di garantire anche l’accesso tramite i campionati nazionali alla competizione in corso. Vogliamo fare un’offerta con un consenso così ampio che il maggior numero possibile di squadre con ambizioni europee possano riflettersi nel nostro modello, e non vogliamo dividere la famiglia del calcio in due blocchi. I club e i tifosi si sono detti contrari? Alla fine si guarderà di più la Superlega che la Champions League».

The post Superlega Milan, il progetto va avanti: ecco come verranno scelte le 64 squadre. Le NOVITA’ appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG