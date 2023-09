L’allenatore dei portieri della nazionale svizzera Patrick Foletti ha espresso tutta la sua soddisfazione per il passaggio in nerazzurro del portiere elvetico.

Patrick Foletti ha parlato a Blick di Yann Sommer. “Sono molto contento di come stanno andando le cose. È chiaramente il numero 1 per tutti i dirigenti dell’Inter e questa sicurezza non è da sottovalutare. Yann rientra perfettamente nell’idea di come Simone Inzaghi vuole che giochi”.

Yann Sommer

“E non ultimo, all’Inter è sotto l’ala protettrice del miglior allenatore dei portieri del mondo, Gianluca Spinelli. Con lui Yann può ancora fare un passo avanti a 34 anni. Sicuramente ci saranno degli aggiustamenti in ambito tattico e tecnico. E all’Inter il lavoro è estremamente minuzioso, Inzaghi concede raramente ferie ai suoi giocatori e pretende alta intensità in allenamento. Dopo otto anni in Germania ci sono molte novità interessanti per Yann.

