Le parole di Lele Adani sul campo di gioco di Macedonia del Nord-Italia: «Il campo non è regolare ma noi non dobbiamo pensarci»

Lele Adani ha parlato della partita tra Macedonia del Nord e Italia. Di seguito le sue parole ai microfoni della Rai.

SCELTA ZACCAGNI – «Zaccagni è giocatore di ruolo, l’intesa con Immobile che abbiamo visto alla Lazio speriamo ci sia anche stasera».

CAMPO – «La nostra è una squadra molto molto forte che deve fare la partita. Il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni e non favorisce chi deve fare la partita, il campo non è regolare ma noi non dobbiamo pensarci e fare la partita sempre, senza alibi».

