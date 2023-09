L’Italia è ospite della Macedonia del Nord nella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la quinta giornata del percorso di qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Azzurri ospiti in quel di Skopje della Macedonia del Nord.

Macedonia del Nord-Italia 0-0: sintesi e moviola

1′ – Calcio d’inizio per l’Italia.

3′ – Gol annullato all’Italia. Di Lorenzo serve in profondità per Barella che era offside. L’arbitro fischia subito il fuorigioco azzurro.

6′ – Contatto in area tra Mancini e Bardhi: il giocatore macedone va a terra, ma l’arbitro lascia giocare.

13′ – Ottima azione di Dimarco sulla sinistra, triangola con Barella e prova a mettere al centro, ma trova la respinta della difesa macedone.

15′ – Angolo Italia, Cristante svetta di testa, ma non trova la porta di poco.

Macedonia del Nord-Italia 0-0: risultato e tabellino

Nord Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Ct: Blagoja Milevski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Ct: Luciano Spalletti.

