Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti indica i prossimi obiettivi del club nerazzurro.

Javier Zanetti si è confessato a tutto tondo ai microfoni di Marca; ecco le sue parole sul passato e sul presente dell’Inter. “La Real Sociedad sarà una squadra molto difficile da battere. Siamo contenti perché sono partiti giocatori importanti, che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto difendendo la maglia dell’Inter, e sono arrivati nuovi giocatori con tanta voglia di fare e di poter fare cose importanti con la nostra società. Abbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite e dimostrando che l’Inter, oggi, è ancora una squadra competitiva. Sarà difficile fare lo stesso percorso in Champions della passata stagione, ma la voglia di riprovarci non manca”.

Steven Zhang Javier Zanetti

“Sappiamo che nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Per prima cosa devi superare il gruppo, il che è molto importante. Il rinnovo di Inzaghi significa stabilità. Conferma che Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Con grande serenità e personalità ha continuato ad avere fiducia in quello che faceva e questo gli viene riconosciuto dandogli quella continuità che si è guadagnato e che merita. Sono stato io a trovare Lautaro e che oggi sia il capitano dell’Inter e si senta identificato con l’istituzione mi fa molto piacere. Lautaro trasmette tutto quello che significa una istituzione come l’Inter. È un attaccante che migliora ogni anno. Spero che il suo futuro gli regali cose ancora più importanti. La Serie A la vedo molto equilibrata perché vedo che tutte le squadre che hanno l’ambizione di vincere lo scudetto alla fine si sono rinforzate molto bene e vedo una Serie A molto equilibrata. Champions League? Quello che ci interessa di più è che l’Inter si sia guadagnata rispetto e rimanga competitiva, e spero che questo ci porti più in alto possibile. Ripetere una finale è sempre complicato, ma bisogna provarci”.

