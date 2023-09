Milan, ballottaggio tra Kjaer e Kalulu in vista del derby e non solo: i due difensori sono anche sul mercato

Ballottaggio tra Simon Kjaer e Pierre Kalulu per colui che dovrà affiancare Malick Thiaw al centro della difesa in Inter-Milan. La squalifica rimediata da Tomori mette con le spalle al muro il tecnico Pioli, che con ogni probabilità escluderà a priori l’opzione Marco Pellegrino, perché molto giovane ed appena arrivato.

Come sottolinea Calciomercato.com, il ballottaggio tra i due per il derby potrebbe riversarsi anche sul calciomercato. Kjaer è passato da punto fermo della retrovia rossonera a seconda o terza scelta. Il suo contratto in scadenza nel 2024 e l’ingaggio netto da 1,5 milioni l’anno, fanno alimentare le voci su un suo possibile addio. Le certezze di Kalulu sono un po’ crollate dopo lo scudetto di due anni fa, per via dei continui cambi di posizione tra il ruolo da terzino destro e quello di centrale. Il francese resta un punto fermo dei rossoneri, che lo hanno blindato, respingendo il tentativo del Bayern Monaco sul finale del mercato estivo (la richiesta fatta ai bavaresi era di almeno 30 milioni di euro).

