Le parole di Gareth Southgate dopo il pareggio dell’Inghilterra: «Abbiamo controllato la partita, ma in avanti creato poco»

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato dopo il pareggio con l’Ucraina. Di seguito le sue parole su Channel 4.

PAREGGIO «Abbiamo controllato il gioco, ma non abbiamo creato abbastanza occasioni. Se è così devi fare attenzione a non perdere la partita, quindi rimontare da dietro e ottenere il punto in termini di qualificazione è molto importante».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Quando hai così tanto il pallone vuoi creare più occasioni, ma oggi il gioco offensivo non ha funzionato. Una volta che vai indietro hai una montagna da scalare, ma devi restare calmo. Dopo che abbiamo segnato abbiamo controllato la partita e ho pensato che se qualcuno avesse vinto saremmo stati noi, ma non abbiamo creato abbastanza occasioni per farlo».

WALKER – «Ha coperto un’ala molto veloce, ha usato bene la palla e ha mostrato grande compostezza in porta. È un giocatore molto importante per il nostro gruppo».

GUEHI – «È stato un ottimo test per un giovane difensore centrale. Se l’è cavata davvero bene, con grande compostezza e non è mai sembrato in difficoltà».

