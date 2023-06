Svizzera Francia U21, Kalulu parte titolare per la seconda volta in quest’europeo: le formazioni ufficiali del match

Alle ore 20:45, Francia e Svizzera scenderanno in campo per l’ultima giornata della fase a gironi. Il difensore rossonero Pierre Kalulu partirà titolare per la seconda volta. Ecco le formazioni ufficiale:

SVIZZERA (4-2-3-1): Saipi; Blum, Stergiou, Amenda, Vouilloz; Jashari, Rieder; Males, Imeri, Ndoye; Amdouni. All. Rahmen.

FRANCIA (4-3-1-2): Chevalier; Kalulu, Bade, Lukeba, Nkounkou; Kone, Caqueret, Thuram; Cherki; Barcola, Gouiri. All. Ripoll

