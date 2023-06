Dionisi su Frattesi: «Credo che debba ambire ad altri palcoscenici». Le parole dell’allenatore del Sassuolo sull’obiettivo di mercato rossonero

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Davide Frattesi e di come è cresciuto. Ecco le parole sull’obiettivo rossonero:

«È sotto l’occhio di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, non è l’unico, ma mi chiedete di lui e ve lo dico»

