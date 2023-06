È terminata da poco la sfida tra la Svizzera e l’Italia U21 agli Europei di categoria: vittoria importante per i ragazzi di Nicolato

L’Italia U21 si impone per 2 a 3 contro la Svizzera al secondo match dei gironi degli Europei di categoria. Importante vittoria per la compagine guidata da Paolo Nicolato dopo l’esordio sfortunato contro la Francia (azzurrini sconfitti per 2 ad 1 in quell’occasione con numerosi episodi arbitrali da recriminare).

Gli azzurri si divertono nel primo tempo, nel corso del quale si portano in avanti addirittura per 3 a 0 con le reti di Pirola, Gnonto (entrambi ex Inter) e Parisi. Nella ripresa il blackout ed il rischio rimonta con le due reti svizzere realizzate da Imeri e Amdouni.

L'articolo Svizzera-Italia 2-3: importante successo degli azzurri agli Europei U21 proviene da Inter News 24.

