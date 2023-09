Il commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho, ha detto la sua in vista di Inter-Milan di domani ed ha parlato anche di Asllani

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il ct dell’Albania, Sylvinho, si è espresso così sul derby di domani tra Inter e Milan. Il tecnico si è soffermato anche su Kristjan Asllani.

SULL’ITALIA E ASLLANI – «Ogni 15 giorni siamo in Italia con il mio staff perché abbiamo tanti giocatori da osservare. Poi ci sono cibo e caffè buoni… Asllani? Penso che sia bello giocare nelle grandi società, ma si migliora prendendo parte alle partite. Io non posso imporre a un calciatore la scelta di andare in un club piuttosto che in un altro, ci sono gli agenti per quello. Siamo soddisfatti di tutti. L’ideale sarebbe giocare minuti in una grandissima società».

SUL DERBY – «L’anno scorso hanno iniziato così così, ma Inzaghi e lo staff hanno fatto benissimo alla fine. La finale di Champions è stata difficile contro il Manchester City. L’Inter è forte, ha calciatori in grado di spaccare le partite, è costruita in maniera davvero intelligente».

L’articolo Sylvinho: «Inter costruita in maniera intelligente, l’ideale per Asllani sarebbe…» proviene da Inter News 24.

