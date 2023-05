Il ct dell’Albania Sylvinho ha detto la sua sulla finale di Champions League del 10 giugno tra Manchester City e Inter

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Sylvinho si esprime così su Manchester City e Inter, chiamate a giocarsi la finale di Champions League:

LE PAROLE– Purtroppo non potrò andare a Istanbul. Sarà una partita bellissima tra due squadre che fanno un calcio diverso. Arrivare in finale di Champions non è una cosa che succede tutti i giorni. Entrambe hanno fatto un percorso pazzesco. Forse ci dimentichiamo che l’Inter ha superato un girone con Bayern Monaco e Barcellona, due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. E poi il derby in semifinale. Insomma: partite non banali. Guardiola da anni insegna calcio al City e in ogni stagione aggiunge qualcosa. Anche i calciatori sono cresciuti tantissimo. Mentre l’Inter è una squadra letale. Si difende con il 3-5-2 ma ha calciatori forti fisicamente per chiudere gli spazi e ripartire con transizione di qualità. Ecco: è una squadra reattiva. Sono convinto che sarà difficile da affrontare anche per il City. Non pensiamo che l’Inter giochi solo palla lunga e pedalare, no no: ripartono bene e sanno fare male

L'articolo Sylvinho: «Inter letale, sarà difficile da affrontare per il City» proviene da Inter News 24.

