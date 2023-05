L’ex centrocampista della Primavera dell’Inter Cesare Casadei è passato al Chelsea la scorsa estate ma non ha ancora esordito in Prima Squadra.

Cesare Casadei ha segnato 4 goal in 3 partite finora al Mondiale under 20 con l’Italia ed è stato intervistato dal Corriere dello Sport. “Mi è sempre piaciuto Kaka, poi ho capito che le mie caratteristiche non erano proprio le stesse… Mi trovo alla grande in questa Italia. Come mezzala mi inserisco, presso, gioco tanto il pallone, accompagno l’azione, mi diverto e segno. Ma sacrificherei volentieri la gloria personale per vincere il Mondiale“.

“Il Chelsea investe sempre sui giovani e io sono grato per l’opportunità. È stata una scelta di carriera e di vita che consiglierei perché andare all’estero ti apre la mente. All’inizio non è facile, io mi sono dovuto adattare a una cultura diversa. La barriera linguistica la sto superando con un’insegnante di inglese che mi segue. E poi lì non hanno paura di lanciarti: io mi sono quasi subito allenato con la prima squadra blues. Pentito di aver lasciato l’Inter? No no, rifarei tutto quello che ho fatto. In Inghilterra sto davvero bene“.

