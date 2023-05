SOCIAL CALCIO – La Juve ha patteggiato con la Procura Federale sul fronte inchiesta stipendi: il web reagisce così

La Juve chiede e ottiene il patteggiamento con la Procura Federale sul filone stipendi, chiudendo quindi l’inchiesta Prisma con un -10 sul fronte plusvalenze e una multa di 718mila euro circa per l’altro caso. Una notizia che ha subito fatto il giro del web, facendo impazzire tutti.

La sanzione del -10 “si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività,proporzionalità e ragionevolezza”. Queste le motivazioni della Corte FIGC sulle Plusvalenze. 10 punti per un procedimento.Come faranno per 4 casi gravi a prevedere solo una multa per la Juve ? — enrico varriale (@realvarriale) May 30, 2023

Stangata sulla Juventus: multa di 718 mila euro, qualcosa meno della plusvalenza di Lamanna Nemmeno nella serie “Ai confini della realtà” avrebbero potuto inventare un finale da fantascienza come quello dell’inciucio FJGC-Juventus: 4 colossali illeciti fatti sparire con una… pic.twitter.com/6zKyRATE7f — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 30, 2023

Il messaggio che passa è che, se questa è la pena, conviene truffare… È una sconfitta per lo Sport, non c’è dubbio… che vergogna! — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 30, 2023

PISTOCCHI – Innocenti evasioni.

