Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato della Juventus a margine della prestazione della sua autobiografia.

PAROLE – «Da dirigente calcistico e da ex presidente della Lega sono contento perché finalmente la storia della Juventus è finita. La cosa più brutta nel calcio è l’incertezza, oggi è un giorno positivo. Si è chiusa una vicenda, le classifiche sono quelle e non verranno più messe in discussione».

