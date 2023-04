Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Sporting. Le sue dichiarazioni

Wojciech Szczesny a Sky dopo Juve Sporting.

COME STA – Sto bene, è un po’ di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli ed è a posto. Ho visto Mattia bene in allenamento (ride ndr), ha fatto un miracolo doppio.

LACRIME – È paura, non mi è mai successo. Faticavo a respirare, ora sto meglio.

DOPPIA PARATA PERIN – Semplice, gliel’han tirata addosso. Gli ho fatto i complimenti, è un ragazzo d’oro che non si lamenta mai. Siamo un bel gruppo con Carlo, peccato non sia entrato anche lui. Sono molto contento per Mattia.

