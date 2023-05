Wojciech Szczesny, nella diretta sul canale Twitch della Juve, ha parlato anche di tre compagni che non vorrebbe come avversari

Intervenuto nella diretta sul canale Twitch della Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato così di tre compagni di squadra che non vorrebbe come avversari.

COMPAGNO CHE NON VORRESTI COME AVVERSARIO – «Non sono d’accordo con loro che dicono Di Maria. Non vorrei mai affrontare Kostic e Gatti che lo prenderei a schiaffi. Oltre a Paredes per le risse».

LE PAROLE COMPLETE DI SZCZESNY SU TWITCH JUVE

